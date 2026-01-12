El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera que la humedad baje a un 61% hacia las 9 de la mañana, lo que permitirá que el calor se sienta un poco más intenso.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana. A las 2 de la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance los 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, el viento comenzará a disminuir, manteniéndose en torno a los 6 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. Esto significa que los residentes de Osuna pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La tarde se presentará con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de paseos o actividades en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 7 de la tarde. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los habitantes de Osuna disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:23. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados, lo que sugiere que será recomendable abrigarse si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.