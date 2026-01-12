El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 58% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Morón disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, y será un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas. Sin embargo, estas no afectarán significativamente la luminosidad del día, ya que la mayor parte del tiempo se mantendrá despejado. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, situándose en torno a los 10 grados hacia las 20:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:25.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del este contribuirán a un ambiente cómodo y propicio para actividades diarias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables durante la mayor parte del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.