El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Montilla se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 45% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A pesar de esto, el viento no será un factor perturbador, y se espera que contribuya a una sensación de frescura agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Montilla pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también permitirá que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para quienes deseen salir a caminar o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero no se espera que esto afecte significativamente la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 18:20, marcando el final de un día que, aunque fresco, será soleado y propicio para disfrutar de la belleza del paisaje montillano.

En resumen, el tiempo de hoy en Montilla se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.