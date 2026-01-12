El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 8 grados al amanecer. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, se prevé un descenso gradual hacia la tarde, donde se espera que la temperatura baje a unos 12 grados.

A partir de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris durante la tarde. A partir de las 15:00 horas, el cielo se tornará muy nuboso, y hacia la noche, se espera que esté completamente cubierto. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero hasta la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 82% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

La visibilidad se verá afectada por la niebla que se espera en las primeras horas del día, especialmente entre las 3:00 y las 8:00 horas, lo que podría dificultar la conducción y otras actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la niebla se disipará, permitiendo una mejor visibilidad.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco, especialmente en las horas de la mañana y la noche, y que tomen precauciones al conducir debido a la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.