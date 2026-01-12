El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 62%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un ligero aumento en la humedad, que podría llegar a un 44% hacia el mediodía.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el este con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h. En las primeras horas de la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se mantendrá moderado, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un ambiente más cálido y confortable. A partir de las 18:18, cuando el sol se oculta, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados . La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fría.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas, temperaturas frescas y un viento moderado. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día y aprovechar el buen tiempo antes de que las noches invernales se instalen con más fuerza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.