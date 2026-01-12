El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Marchena se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga por encima del 60%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Por la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se sentirá un aumento en su intensidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las nubes altas pueden aparecer, lo que podría atenuar un poco la luz solar en ciertos momentos.

La salida del sol está programada para las 08:35, y el ocaso se producirá a las 18:24, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 9 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo y se preparen para una noche fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.