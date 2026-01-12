El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 91%.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 11 de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica se verá afectada por la presencia de vientos del norte, que soplarán a velocidades de entre 8 y 12 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar. A partir de las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que cubrirán el cielo. A pesar de este cambio, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 5 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 56% hacia el final de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Al caer la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h. Esto podría aportar una sensación de mayor calidez, especialmente al atardecer, que se producirá a las 18:27. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 8 de la noche.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables durante la tarde y un cielo que se irá nublando hacia el final del día. Es un día ideal para salir y disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas nocturnas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.