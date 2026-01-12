El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Mairena del Alcor se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 a.m., se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92%.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 11:00 a.m. y llegando a un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el este con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

A partir de las 10:00 a.m., el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Mairena del Alcor pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las nubes altas se mantendrán durante la tarde, pero no afectarán significativamente la luminosidad del día.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 11 grados a las 7:00 p.m. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, llegando al 82% en las horas de la tarde. El viento continuará soplando desde el este, pero su intensidad disminuirá hacia la noche, con velocidades que rondarán los 3 a 5 km/h.

El ocaso se producirá a las 6:25 p.m., marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por la ausencia de lluvias y cielos despejados en su mayor parte. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a alrededor de 7 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno y propicio para actividades nocturnas al aire libre. En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.