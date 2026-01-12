El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 6 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe en ascenso, alcanzando los 7 grados a media mañana y llegando a los 11 grados al mediodía. La tarde será la más cálida, con temperaturas que podrían llegar a los 16 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados a las 5 de la tarde y bajando a 10 grados al caer la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar una brisa refrescante. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 1 de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría ser notable, pero no se espera que cause inconvenientes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado. Esta combinación de condiciones meteorológicas hace que el día sea propicio para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el 12 de enero de 2026, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento ligero, ideal para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.