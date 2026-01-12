El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, pero a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas, para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 65% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de frescura en la mañana, pero el ambiente se tornará más confortable a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Estas condiciones de viento serán más notorias en las horas de la tarde, cuando se espera que la velocidad del viento alcance su punto máximo, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el 12 de enero de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Lora del Río. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, será una jornada propicia para paseos, deportes o simplemente disfrutar del entorno natural. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol, ya que el ocaso se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que promete ser placentero y luminoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.