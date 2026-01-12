El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando los 6 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 3 grados hacia las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 14 grados, lo que sugiere un ambiente propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, las primeras horas pueden sentirse un poco más frías y húmedas. A medida que avance el día, la disminución de la humedad contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

La salida del sol está programada para las 08:29, y el ocaso se producirá a las 18:15, lo que brinda un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diarias. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta favorable, con un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.