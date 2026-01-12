El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede ofrecer un respiro del frío matutino, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 80% por la tarde. Esto puede generar un ambiente algo pesado, especialmente para quienes son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de que se presenten algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipa que esto afecte de manera considerable las actividades diarias.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un inicio con niebla y un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad. Se aconseja a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones de visibilidad en la carretera. A medida que el día avance, se espera que las condiciones se mantengan estables, sin cambios drásticos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.