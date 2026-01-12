El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 17 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 61% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que el tiempo se sienta más templado a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que permanezca poco nuboso durante la mayor parte del día, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche. A partir de las 14:00 horas, se espera un incremento en la cobertura de nubes, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo cubierto en las horas nocturnas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde y noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 11 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Lebrija se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, con un aumento de nubes hacia la tarde y sin posibilidad de lluvias. Se recomienda a los habitantes disfrutar del tiempo favorable durante las horas diurnas, aprovechando el sol antes de que las nubes cubran el cielo en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.