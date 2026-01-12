El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en torno al 61%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día despejado y luminoso.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. En su punto máximo, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo gradualmente con nubes altas, aunque no se anticipan lluvias. Este fenómeno es común en esta época del año y no debería afectar las actividades diarias de los jienenses. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, y se espera que la sensación térmica se vuelva más fresca conforme se acerque la noche. El ocaso se producirá a las 18:17, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos mayormente despejados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén cambios significativos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.