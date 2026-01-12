El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con una temperatura inicial de 9 grados . A medida que avanza el día, se espera que la temperatura oscile entre los 8 y 15 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La sensación térmica puede variar debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 85% y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

Desde la mañana hasta la tarde, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que podría generar una atmósfera grisácea. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento de un 5% en la probabilidad de lluvia en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con rachas que podrían llegar hasta los 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La humedad alcanzará su punto más alto en las primeras horas del día, llegando al 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más cómodas.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los habitantes y visitantes deben estar preparados para un día gris, pero sin la preocupación de la lluvia. Las condiciones del viento podrían hacer que se sienta más fresco, especialmente en las horas de la mañana y al final del día. Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.