El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Huelva se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la niebla se instale en la región, especialmente en las horas de la madrugada y la mañana, afectando la visibilidad en algunas áreas. Este fenómeno se mantendrá hasta el mediodía, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

Las temperaturas en Huelva oscilarán entre los 6 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. La sensación térmica puede ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo a un 77% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, sobre todo en las horas de la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Huelva disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de bruma, lo que podría afectar la visibilidad en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:31.

En resumen, el día se presentará mayormente despejado con la llegada de niebla en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un buen día para disfrutar de la naturaleza, pero se aconseja estar atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en la mañana y al final de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.