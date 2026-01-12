El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas variaciones en la cobertura de nubes a medida que avanza la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 00:00 horas. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 6 grados, con mínimas de 5 grados a media mañana.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 19:00 horas. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia de vientos moderados, que soplarán principalmente del sureste y del noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, rondando el 89%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá gradualmente, alcanzando un 60% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida en comparación con las primeras horas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Dos Hermanas disfruten de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre.

El cielo comenzará a cubrirse con nubes altas hacia la tarde, especialmente a partir de las 19:00 horas, cuando se espera que el cielo esté mayormente cubierto. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas que puedan afectar las actividades diarias.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables en las horas centrales y un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día tranquilo y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.