El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 6 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando los 8 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que oscilarán entre el 90% y el 92%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a que la temperatura se sienta más cálida en las horas centrales del día. Para la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a direcciones como el noreste y el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h en las horas de la tarde. Esto aportará una brisa fresca que, aunque ligera, será perceptible y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros con amigos.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 20:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:23. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 5 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Écija se espera un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.