El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados en las primeras horas, lo que puede resultar fresco, pero se espera un ligero aumento a medida que avance la jornada.

A partir de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando hasta los 17 grados . Este incremento en el termómetro se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, comenzará a mostrar algunas nubes altas hacia la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Coria del Río disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose alrededor del 70% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente y a dispersar las nubes altas que se asomen en el cielo.

El orto se producirá a las 08:37, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 18:27, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular, ideal para disfrutar en familia o con amigos. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.