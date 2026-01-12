El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El 12 de enero de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante la madrugada, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 5 grados , con una humedad relativa alta del 98%, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 8 grados hacia las 11 de la mañana.

A lo largo del día, el cielo permanecerá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas continuarán aumentando, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 70% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sureste con velocidades de hasta 6 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance los 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, el viento disminuirá nuevamente, con ráfagas de hasta 6 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. La puesta de sol se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que promete ser muy agradable.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la ciudad, ya sea paseando por sus calles o realizando actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que este día sea ideal para disfrutar de la belleza de Córdoba en pleno invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.