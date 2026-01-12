El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 16 grados a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, proporcionando un inicio fresco pero agradable para los habitantes. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 91% y disminuyendo gradualmente hasta un 59% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescor persistirá, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la humedad se reducirá, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida en comparación con las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, el viento será moderado y no se espera que cause inconvenientes significativos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero esto no afectará significativamente la temperatura ni la visibilidad. El ocaso está previsto para las 18:27, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar este día para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.