El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, pero rápidamente la niebla se hará protagonista, limitando la visibilidad y creando un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla persistirá hasta aproximadamente las 9 de la mañana, cuando se comenzará a despejar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto durante el resto del día. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se mantendrá alta durante la mayor parte del día, rondando el 72% al 100% en las horas más frías.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h hacia el final de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento será más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá que los residentes de Cartaya disfruten de un día sin interrupciones por el tiempo. Sin embargo, es recomendable que quienes salgan de casa tomen precauciones debido a la niebla matutina, que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, mejorará ligeramente hacia la tarde. A medida que caiga la noche, las temperaturas volverán a descender, y la niebla podría regresar, manteniendo el ambiente fresco y húmedo característico de esta época del año en Cartaya.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.