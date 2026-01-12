El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 6 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 74% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida, lo que hará que el tiempo sea más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, haciendo que el día sea ideal para paseos y actividades al exterior.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es perfecto para disfrutar de la luz natural y el aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:25, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 6 grados.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.