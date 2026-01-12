El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, en Camas, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que proporcionará un inicio fresco para los habitantes de la localidad. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado hasta el mediodía, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15 horas, con un valor de 17 grados , lo que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, llegando a un 52% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento será un factor a tener en cuenta durante el día. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, cuando se espera que la velocidad alcance hasta 14 km/h. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un cielo cubierto hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa aumentará, llegando a un 78% en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que los habitantes de Camas realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. Sin embargo, es recomendable que se preparen para un descenso de temperatura al caer la noche, cuando el cielo estará completamente cubierto y las temperaturas podrían bajar hasta los 6 grados .

En resumen, el día se presentará mayormente despejado en las primeras horas, con un aumento de nubosidad hacia la tarde y noche, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas serán agradables durante el día, pero se recomienda abrigarse al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.