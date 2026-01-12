El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance los 17 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 10 grados a última hora del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y bajando a un 48% por la noche, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, especialmente en las horas centrales, donde se alcanzarán velocidades de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Cabra pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvias, combinada con las temperaturas agradables, hace que sea un día propicio para salir a caminar, practicar deportes o simplemente disfrutar de un rato en el parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:20. La temperatura descenderá gradualmente, y se espera que al final del día se sitúe en torno a los 5 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.