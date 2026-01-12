El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia el mediodía. El viento soplará desde el noreste con una velocidad de 6 a 12 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco pero agradable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día, permitiendo que los habitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 15 a 18 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.

En cuanto al viento, se espera que cambie de dirección hacia el sur y su velocidad aumente ligeramente, alcanzando hasta 11 km/h en las horas pico de la tarde. Esto puede generar una ligera brisa que será refrescante, especialmente para aquellos que se encuentren en espacios abiertos.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 12 grados hacia las 19:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:27. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 79% hacia la noche, pero sin riesgo de lluvias.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La ausencia de precipitaciones y la brisa suave del sur harán que la jornada sea placentera para todos los residentes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.