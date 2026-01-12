El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la mayor parte del día se mantendrá con un ambiente poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 16 grados en la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección sur, alcanzando rachas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay previsiones de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y sin interrupciones.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, llegando al 80% al final del día. El ocaso se producirá a las 18:27, momento en el cual el cielo se irá cubriendo de nubes más densas, aunque sin previsión de lluvias.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Se recomienda aprovechar las horas de sol antes de que el cielo se nuble al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.