El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 6 grados, con ligeras variaciones a lo largo del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino.

El cielo estará predominantemente cubierto por nubes altas, especialmente durante la mañana y la tarde, aunque se prevén momentos de poco nuboso que permitirán disfrutar de algunos claros. A lo largo del día, la nubosidad se mantendrá, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para el fresco.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 42% y el 89% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se abriguen bien si planean salir por la mañana.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h. Esta brisa puede ser más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima intensidad. Aunque no se prevén rachas fuertes, es aconsejable tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre, especialmente si se trata de deportes o paseos en bicicleta.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:16, marcando el inicio de un ambiente más fresco y tranquilo. La noche se presentará despejada, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una caminata nocturna.

En resumen, el día en Bailén se perfila como fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en una jornada propicia para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.