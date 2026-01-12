El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El 12 de enero de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 6 grados , descendiendo ligeramente a 5 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, aunque las nubes permanecerán, la temperatura comenzará a ser más agradable, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento moderado puede contribuir a que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que los residentes de Baeza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar de la ciudad o realizar actividades en la naturaleza.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero las temperaturas más cálidas y la ausencia de lluvia permitirán que la gente disfrute de un paseo por las calles históricas de Baeza. El ocaso se producirá a las 18:15, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

En resumen, el 12 de enero en Baeza será un día fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y los 14 grados, sin posibilidad de lluvia y con un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.