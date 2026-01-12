El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, en Baena, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados en las primeras horas, proporcionando un ambiente frío pero agradable para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 10 grados hacia las 10 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 48% al mediodía, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 16 grados, lo que hará que el tiempo sea más cálido y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, lo que generará una brisa suave y agradable. Sin embargo, se espera que en las horas más cálidas de la tarde, el viento se intensifique ligeramente, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con la aparición de nubes altas en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, permitiendo que los habitantes de Baena disfruten de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que facilitará las actividades al aire libre y los desplazamientos por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave. Es un día ideal para salir a pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. Se recomienda llevar ropa ligera pero abrigada para las primeras horas del día y aprovechar el sol durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.