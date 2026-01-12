El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12 del mediodía, se espera que la temperatura alcance los 13 grados, aumentando ligeramente hasta los 15 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 79% hacia el final del día.

El viento soplará del norte y del sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde, cuando se prevén las ráfagas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de precipitaciones durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una leve posibilidad de que se registren algunas lluvias ligeras en la tarde, aunque la probabilidad es mínima.

La visibilidad mejorará a medida que avance el día, aunque el cielo permanecerá cubierto. La puesta de sol está programada para las 18:33, lo que marcará el final de un día gris y fresco en Ayamonte. Los habitantes y visitantes de la localidad deben prepararse para un día de clima invernal, ideal para actividades en interiores, y disfrutar de la calidez de sus hogares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.