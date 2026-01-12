El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Arahal se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Arahal disfruten de un día sin interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el este, con una velocidad que oscilará entre los 5 y 11 km/h. En las primeras horas, se registrará una brisa suave, pero a medida que avance la jornada, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 12 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que las temperaturas no se sientan tan frías, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 13:00 horas y bajando gradualmente hasta los 9 grados hacia el final del día. La tarde se presentará con un cielo que, aunque mayormente despejado, mostrará algunas nubes altas que podrían dar un toque de belleza al paisaje.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo se cubra un poco más, con un aumento en la nubosidad hacia las últimas horas del día. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 6 grados, lo que requerirá abrigarse un poco más al salir. La visibilidad será buena, y no se anticipan cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Arahal disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo estable y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.