El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Andújar se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas cubrirán el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 45% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente durante las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Andújar. A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío.

El viento soplará de dirección predominantemente sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas frescas. La racha máxima de viento alcanzará los 15 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto de nubes altas, pero no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede afectar la percepción del sol, que saldrá a las 08:31 y se ocultará a las 18:17.

En resumen, Andújar experimentará un día fresco y nublado, sin lluvias y con un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día, disfrutando de un ambiente tranquilo y seco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.