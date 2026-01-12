El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. El cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula hasta la tarde, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, se espera que el viento disminuya hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida a medida que las temperaturas se acerquen a los 15 grados en las horas centrales del día.

Durante la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente con nubes altas, pero no se anticipan lluvias. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16 horas, con un valor de 16 grados . La humedad comenzará a descender, lo que mejorará la sensación térmica y hará que el tiempo sea más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El viento seguirá soplando, aunque con menor intensidad, lo que permitirá disfrutar de un ocaso tranquilo a las 18:29.

En resumen, el día de hoy en Almonte se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado del noreste. No se esperan precipitaciones, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y las actividades en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.