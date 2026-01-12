El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad persistirá a lo largo del día, con un cielo cubierto que limitará la entrada de luz solar. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 84% al mediodía, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados , pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sureste a velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, podría intensificarse en las horas de la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, aunque la probabilidad se mantiene en un 0% para los periodos más tempranos del día. La situación se mantendrá estable, sin cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

La puesta de sol se producirá a las 18:31, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frío se acentuará con la llegada de la noche. Se recomienda a los residentes de Aljaraque que se preparen para un día mayormente nublado y fresco, con precauciones al conducir en las primeras horas debido a la niebla. Las actividades al aire libre deberían programarse para las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más agradables, aunque siempre teniendo en cuenta la alta humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.