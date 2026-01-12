El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

Hoy, 12 de enero de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 14 grados hacia el mediodía, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que las nubes se espesen, pero sin afectar la estabilidad del tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 65% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la tarde podría sentirse un poco más cálida a medida que la humedad disminuye.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

Los momentos más frescos se registrarán por la mañana y al caer la tarde, con temperaturas que descenderán a 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el inicio de una noche que se espera sea tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes pueden aprovechar al máximo este clima favorable, ya que las condiciones meteorológicas no presentan inconvenientes para realizar actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.