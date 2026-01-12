El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Alcalá la Real se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados , con una humedad relativa que rondará el 77%. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados al mediodía y llegando hasta los 14 grados por la tarde.

El cielo estará mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 16 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y se espera que contribuya a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste, manteniendo su intensidad.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, alcanzando un máximo de 15 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:18. La humedad relativa también aumentará hacia la noche, alcanzando un 68% hacia las 18:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.