El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que rondará el 81%, lo que puede generar una sensación de frescura al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia de vientos del sur-suroeste que alcanzarán velocidades de hasta 26 km/h en las horas centrales del día. Estos vientos, aunque moderados, aportarán un ligero frescor al ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas que irán cubriendo progresivamente el horizonte. A partir de las 16:00 horas, se prevé que el cielo se torne poco nuboso, pero no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que los habitantes de Alcalá pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a la humedad, se espera que descienda ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 56% en las horas de mayor calor. Esto podría hacer que la tarde se sienta un poco más cálida, aunque la brisa del sur-suroeste ayudará a mantener un ambiente agradable.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto durante la noche, lo que podría ofrecer un espectáculo estelar menos visible, pero igualmente atractivo. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día placentero en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-11T20:52:11.