El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El Viso del Alcor amanecerá este 11 de enero de 2026 con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, descendiendo ligeramente a 5 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 88%, pero se espera que disminuya a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 65% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Aunque no se prevén rachas fuertes, el viento será suficiente para proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas. A lo largo de la mañana, la brisa será más notable, especialmente en las zonas abiertas, lo que hará que la temperatura se sienta más fresca.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de una jornada que, sin duda, será placentera para los habitantes de El Viso del Alcor.

En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día despejado y soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los visueños podrán aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por el campo, disfrutando de un café en una terraza o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.