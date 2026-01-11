El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas horas de poco nuboso en la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se prevé que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Este ascenso térmico será gradual, lo que permitirá que los habitantes de Utrera disfruten de un tiempo fresco por la mañana y más templado a medida que avanza el día. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas, cuando la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 61% en las horas de mayor calor. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en la mañana, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 7 y 13 km/h. Este viento será más notable en las horas de la tarde, cuando se prevé que alcance su máxima velocidad, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A pesar de esto, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.