El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de enero de 2026, Úbeda se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La temperatura mínima se registrará a primera hora, con valores alrededor de 2 grados, mientras que por la tarde se espera que suba hasta los 10 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías en las primeras horas debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 60% al 90% a lo largo del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente. A pesar de la presencia de viento, no se anticipan condiciones adversas, lo que permitirá que los habitantes de Úbeda realicen sus actividades al aire libre sin inconvenientes.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la ciudad o realizar actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también brindan una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza arquitectónica y cultural de Úbeda.
En resumen, el día se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la ciudad, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes de Úbeda pueden aprovechar este clima favorable para salir, pasear y disfrutar de la rica historia y cultura que ofrece su entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.
