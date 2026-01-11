El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 76% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más cómodo a medida que la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, el viento no será un factor que impida disfrutar de actividades al aire libre, ya que su intensidad se mantendrá en niveles moderados.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es ideal para aquellos que planean salir a pasear o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de Tomares sin restricciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:26, momento en el que el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.