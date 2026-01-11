El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 76% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más cómodo conforme la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas que oscilarán entre 5 y 18 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un ambiente luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, rondando los 15 grados , antes de descender nuevamente al caer la noche. El ocaso se producirá a las 18:26, marcando el final de un día mayormente soleado y fresco. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a alrededor de 8 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta si se planea salir.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.