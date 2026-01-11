El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, La Rinconada se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:38. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 4 y 6 grados , con una humedad relativa que rondará el 87% al 90%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 76% a las 10:00, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. El viento será moderado, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h, predominando del norte y noroeste, lo que aportará un toque de frescura a la jornada.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 14 grados entre las 14:00 y las 16:00. La humedad continuará disminuyendo, alcanzando un 63% hacia las 15:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, ideal para actividades al aire libre. El viento se mantendrá en torno a los 5 a 8 km/h, lo que no representará un inconveniente para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 19:00. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 78% hacia esa hora. El ocaso se producirá a las 18:25, marcando el final de un día soleado y agradable. Durante la noche, las temperaturas descenderán hasta los 6 grados , manteniendo el cielo despejado y sin probabilidades de precipitación, lo que garantiza una noche tranquila.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los rinconeros aprovechen al máximo este día soleado de enero.

