El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de enero de 2026, Puente Genil se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una ligera brisa proveniente del este que alcanzará velocidades de hasta 9 km/h. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 14 grados. Sin embargo, la sensación de calor será moderada debido a la persistente humedad en el ambiente. La brisa del este seguirá siendo constante, aunque se espera que su velocidad disminuya ligeramente en las horas de la tarde.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde-noche, alcanzando los 11 grados a las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:21. La combinación de un cielo despejado y la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, sugiere que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.
La noche traerá consigo un ligero descenso de las temperaturas, que se situarán en torno a los 7 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 75%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fría. Sin embargo, no se prevén cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.
En resumen, el día de hoy en Puente Genil se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave. La ausencia de precipitaciones y la estabilidad del tiempo permitirán que los habitantes y visitantes disfruten de un día pleno de sol y confort.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.
