El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 4 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 52% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas frescas y una humedad moderada puede hacer que se sienta un poco más frío de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Este viento será más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima velocidad de 19 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la belleza natural de Priego de Córdoba, con un cielo despejado que permitirá apreciar el paisaje.

A medida que se acerque la tarde, el sol comenzará a descender, con el ocaso previsto para las 18:18. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Priego de Córdoba, con un tiempo mayormente soleado y fresco, ideal para actividades diurnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.