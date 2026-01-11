El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 3 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 76% por la tarde. Esta humedad, combinada con las condiciones despejadas, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. Sin embargo, la dirección del viento variará a lo largo del día, pasando de oeste a norte, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:18, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un viento suave que aportará frescura. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.