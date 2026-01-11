El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Palma del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 6 grados , con una humedad relativa del 79%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía.

A lo largo del día, el cielo permanecerá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La brisa será suave, con vientos predominantes del noreste que oscilarán entre los 4 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable. La máxima del día se espera que alcance los 15 grados en las horas más cálidas, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua.

La tarde se presentará con temperaturas que comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 85%. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:22.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por el campo, disfrutando de un café en una terraza o realizando cualquier actividad que les permita disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.