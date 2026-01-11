El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo. Para la tarde, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 60%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:26, marcando el inicio de una noche que se espera fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un descenso gradual hacia la noche. Sin lluvias a la vista y con un viento moderado, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.