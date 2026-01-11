El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso a las 00:00 horas, pero rápidamente se despejará, manteniendo esta condición durante la mayor parte del día. A partir de las 21:00 horas, se prevé la aparición de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en ningún momento del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 6 grados a las 06:00 y 07:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados a las 14:00 y 15:00 horas, y un máximo de 13 grados a las 16:00 horas. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados a las 21:00 horas.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 78% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 55% a las 16:00 horas. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, cerrando el día en un 79% a las 23:00 horas.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera variable a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por vientos suaves del norte y noreste, con velocidades de 3 a 5 km/h. A medida que avance la tarde, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando su máxima velocidad de 18 km/h del norte a las 15:00 horas. Durante la noche, el viento disminuirá nuevamente, manteniéndose en torno a los 7 km/h.
No se anticipan lluvias en la predicción, con una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día. Esto sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y soleado. La salida del sol se producirá a las 08:33 horas y se pondrá a las 18:23 horas, ofreciendo una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.
